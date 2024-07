Il Milan se vuole chiudere Fofana dovrà alzare l’offerta al Monaco. Ecco secondo Tuttosport a quanto si può chiudere l’affare.

Nel fervido clima del calciomercato estivo, una delle trattative che sta attirando l’attenzione degli appassionati riguarda il possibile passaggio del centrocampista del Monaco, Youssouf Fofana, al Milan. Le dinamiche del mercato, sempre più complesse, vedono il club italiano determinato ad arricchire il proprio centrocampo con un giocatore di qualità, ma il cammino per concludere l’affare si presenta tutt’altro che semplice.

La stagione delle trattative

Il Milan, guidato dal tecnico Paulo Fonseca, ha manifestato un chiaro interesse per Fofana, offrendo al Monaco la somma di 17 milioni di euro. Questa mossa riflette non solo la volontà del club di rafforzarsi ma anche la strategia di puntare su un giocatore il cui contratto è in scadenza entro il giugno 2025. Il Monaco, tuttavia, valuta Fofana il doppio della cifra proposta, fissando il prezzo a 35 milioni di euro, un valore che tiene conto anche dell’interesse da parte di alcuni club della Premier League, inclusi il West Ham.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

I dettagli dell’offerta

Nonostante le complicazioni, si è venuti a conoscere che Fofana avrebbe già raggiunto un accordo con il Milan per un contratto quadriennale, che gli garantirebbe uno stipendio annuale di 3 milioni di euro, bonus inclusi. Daniela Triolo, redattore di ‘Tuttosport’, ha reso noto attraverso le pagine del quotidiano che il direttore generale del Monaco, Thiago Scuro, pur confermando buoni rapporti con il giocatore, ha evidenziato come il club non intenda scendere dai suoi requisiti economici.

La dichiarazione ufficiale e le prospettive future

Il direttore Scuro ha precisato che, sebbene esista un accordo pregresso per permettere a Fofana di lasciare il club, le condizioni economiche devono soddisfare entrambe le parti. Di conseguenza, sembra che il Milan debba riconsiderare la propria offerta, alzandola fino a un minimo di 25 milioni di euro per superare le resistenze monegasche. In assenza di un accordo, Fofana potrebbe anche rimanere a Monaco, con la possibilità di trasferirsi a parametro zero la prossima stagione.

Alternative sul tavolo

Il mercato, tuttavia, non dorme mai, e il Milan guarda già a potenziali alternative per il centrocampo. Tra i nomi considerati ci sono Manu Koné del Borussia Mönchengladbach e Lazar Samardzic dell’Udinese, entrambi profili più offensivi rispetto a Fofana ma capaci di offrire soluzioni diverse al gioco di Fonseca.

