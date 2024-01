Le parole di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, sui suoi obiettivi con i rossoneri. Tutti i dettagli

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato a Sportmediaset dei suoi primi mesi con il club rossonero.

PAROLE – «Ibra è un idolo qui al Milan e dal momento che è tornato nel gruppo ci ha parlato. Io sono completamente daccordo con lui che in questo club vogliamo vincere tutte le partite nel migliore dei modi e vincere trofei. Penso che sia l’obiettivo minimo per una squadra come il Milan».

