Ormai da molto tempo l’inglese non solo non risulta decisivo ma sembra aver perso smalto e mordente anche quando entra in campo come sostituto. Che succede?

Nel mondo del calcio, dove la linea tra l’eroe del giorno e il dimenticatoi è sottile come il filo di una lama, si fa presto a trarre conclusioni. Ma, dopo tante prestazioni dimenticabilis, Ruben Loftus-Cheek, un tempo eroe di una notturna magica contro il PSG, oggi attraversa un momento di forte crisi, un limbo che ne ha oscurato la brillantezza e messo in discussione il suo futuro sul campo.

Questo netto cambiamento di scenario per l’inglese solleva interrogativi sulle dinamiche di fiducia, forma fisica e la gestione della carriera nel calcio moderno.

La parabola discendente

Un anno fa, Loftus-Cheek dominava il campo con prestazioni che facevano pensare a un’avanzata senza freni verso gol ed assist decisivi. Con un ruolo ben definito nel Milan e dieci gol segnati nella stagione, il centrocampista sembrava aver ripagato in pieno la fiducia riposta in lui dalla società. Tuttavia, l’inizio di questa stagione ha presentato una realtà ben diversa, segnata da una netta diminuzione della sua contribuzione offensiva e della sua presenza in campo.

Numeri che parlano chiaro

La differenza tra le due stagioni è tangibile analizzando i numeri. Dalla media voto che scende da 6,12 a 5,80, fino ai gol che si azzerano dopo un anno, lo scorso, decisamente prolifico. Il suo contributo in campo sembra ridursi in ogni aspetto, dai tiri effettuati ai passaggi chiave, disegnando il quadro di un giocatore meno coinvolto e decisivo.

Paulo Fonseca

La perdita della fiducia

La fiducia sembra essere la chiave di lettura principale di questa involuzione. Nella stagione precedente, Stefano Pioli non esitava a schierarlo in partite di alto profilo, convinto delle sue capacità anche quando le condizioni fisiche potevano sembrare non ottimali. Questo sostegno sembra ora mancare da parte di Paulo Fonseca, influenzando negativamente l’atteggiamento e le prestazioni di Loftus-Cheek che, da parte sua però, non sta facendo praticamente nulla per riguadagnarsi i riflettori quando viene schierato.

Leggi l’articolo completo Milan, Loftus-Cheek sta diventando un caso? I numeri della crisi, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG