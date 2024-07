Il Milan potrebbe perdere, in questo mercato, Thiaw. Al suo posto i rossoneri potrebbero valutare Lucumi del Bologna.

Nel fervente calciomercato estivo, il Milan sembra volgere lo sguardo verso nuove possibili acquisizioni per rinforzare la propria difesa, in vista di una stagione densa di impegni sia nazionali che internazionali. Tra nomi nuovi e trattative in corso, l’attenzione si concentra sul possibile addio di Malick Thiaw, le cui voci di mercato potrebbero condurre il club rossonero verso nuovi obiettivi difensivi, con Jhon Lucumí del Bologna che emerge come uno dei candidati principali a prendere il posto del centrale tedesco.

Strategie difensive e mercato rossonero

La strategia del Milan per la propria retroguardia potrebbe subire una significativa variazione in caso di partenza di Malick Thiaw, il quale, secondo gli ultimi sviluppi, potrebbe lasciare il club solo di fronte a un’offerta superiore ai 40 milioni di euro. Questo potrebbe aprire la strada a trattative per nuovi centrali, con Jhon Lucumí del Bologna tra le prime scelte. Il difensore colombiano, già seguito dal Milan dai tempi in cui militava nel Genk, è valutato circa 25 milioni di euro dopo due stagioni impressionanti in Serie A.

Malick Thiaw

Il valore di Lucumí e la concorrenza europea

Il valore di Jhon Lucumí, triplicato rispetto all’importo della clausola risolutoria ( 8 milioni, ndr ) pagata dal Bologna al Genk, lo rende un obiettivo rilevante ma non facilmente raggiungibile, dato che per ad ora – scrive la rosea – il Club di Saputo lo valuta 25 milioni. Il Bologna, infatti, dovrà affrontare la Champions League nella stagione imminente, e la partenza di Riccardo Calafiori verso l’Arsenal rende la difesa uno degli asset critici da preservare. Nonostante ciò, il Milan ha dimostrato un interesse consolidato per il giocatore, che coincide con la necessità di un rinnovamento difensivo in vista di impegni sempre più esigenti.

Considerazioni finali sul calciomercato rossonero

Il Milan si appresta a navigare un calciomercato complesso, con l’obiettivo di rinnovare e rafforzare il proprio organico. L’eventuale arrivo di Jhon Lucumí è condizionato non solo dalle dinamiche di mercato riguardanti Malick Thiaw ma anche dalla gestione degli slot per giocatori extracomunitari, un dettaglio non trascurabile che potrebbe influenzare la strategia di acquisti del club. Con già alcune trattative in corso, come quella per Strahinja Pavlović del RB Salisburgo, il Milan potrebbe presto trovare un nuovo equilibrio difensivo, pronto a rispondere alle sfide della prossima stagione.

