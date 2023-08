Ozan Kabak, difensore centrale dell’Hoffenheim, è un obiettivo concreto per la retroguardia del Milan. Contatti in corso

Secondo Repubblica, dopo l’uscita di Matteo Gabbia al Villarreal e la posizione non salda di Simon Kjaer, infatti, il club rossonero punta ad acquistare il giocatore del club tedesco per completare il reparto difensivo. L’Hoffenheim, dal canto suo, per cedere Kabak chiede fra i 10 ed i 13 milioni di euro.

