Ecco l’ultima seduta di allenamento del Milan, ecco il report dal sito ufficiale dei rossoneri dopo la partitella con la primavera.

L’allenamento del Milan viene riportato dal sito ufficiale, è l’ultima seduta prima della ripresa dopo il natale, ecco cosa dice il sito web rossonero: “Rossoneri a Milanello per colazione per l’ultimo allenamento prima di Natale: presenti, presso il Centro Sportivo, anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra, per la consueta attivazione muscolare, per poi uscire sul campo dove il gruppo ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni lavori atletici, eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. L’allenamento è proseguito con una partita di allenamento a ranghi misti con la formazione Primavera.“

Conclude così il report: “Il programma della squadra prevede due giorni di riposo: la ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì 26 dicembre, con una sessione pomeridiana.”

