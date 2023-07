Oggi il Milan è sceso in campo nell’amichevole contro il Lumezzane. Tra i grandi protagonisti anche il neo acquisto Pulisic

Nell’ amichevole vinta oggi dal Milan contro il Lumezzane si è messo in grande risalto in neo acquisto rossonero Pulisic, autore di due assist entrambi in occasione dei gol di Pobega.

L’americano ha poi festeggiato con questo messaggio sui social: Grande prima settimana a Milano ! Ci vediamo presto in America

