Il pareggio tra Atalanta e Milan ha fatto sorgere interrogativi eccessivi sui rossoneri: col Bologna per riprendere la marcia

Nessun allarmismo in casa Milan. Il pareggio di Bergamo con l’Atalanta, colto in rimonta dopo una prestazione comunque positiva, non deve preoccupare nonostante i troppi e immotivati giudizi negativi.

La squadra di Pioli, in attesa degli ultimi colpi di mercato, c’è ed è forte: col Bologna sabato l’occasione giusta per riprendere il cammino.

