L’estremo difensore rossonero rischia di saltare il derby; ricordiamo che è indisponibile anche il suo vice Sportiello.

In una serata che si preannunciava come un momento importante della stagione per il Milan, l’incontro con il Liverpool si è trasformato in un calvario per Mike Maignan, il portiere titolare dei rossoneri. Tra problemi fisici preesistenti e colpi subiti durante la partita, la sua uscita dal campo al 51′ ha lasciato il segno, segnando una svolta inaspettata nel match e ponendo questioni urgenti sul suo recupero in vista del derby imminente contro l’Inter. Ma proprio nel momento di difficoltà, emerge una nota di speranza per il futuro: Lorenzo Torriani, giovane promessa del Milan, ha fatto il suo debutto, mostrando il proprio valore nonostante le circostanze sfavorevoli.

Triplo infortunio

Come evidenzia Sky Sport, il primo colpo al francese è arrivato poco dopo il vantaggio del Liverpool: l’ex Lille ha accusato un infortunio al quadricipite destro. Nonostante il pronto intervento dello staff medico, le sue condizioni sono peggiorate a seguito di un ulteriore colpo al collo del piede sinistro. La speranza di poter proseguire è stata vanificata definitivamente da un duro colpo al ginocchio, che lo ha costretto ad abbandonare il campo, visibilmente commosso, segnando un punto di svolta nell’incontro e sollevando preoccupazioni per le sue condizioni fisiche in vista dei prossimi impegni del Milan.

Mike Peterson Maignan

Il debutto

In una situazione tanto critica, l’apparizione di Lorenzo Torriani sotto i riflettori di San Siro non ha soltanto rappresentato un’opportunità nascente dalla necessità, ma ha anche acceso i riflettori su un talento emergente del settore giovanile rossonero. Classe 2005 e già noto per le sue prestazioni nelle partite estive contro avversari del calibro del Manchester City, Torriani ha mostrato una maturità e una sicurezza impressionanti per un diciannovenne al suo esordio in Champions League. La sua statura, i suoi riflessi e la sua capacità di leggere il gioco promettono di farlo diventare un elemento di rilievo nel panorama calcistico futuro del Milan.

Le condizioni del francese

Già nella giornata di oggi potrebbero arrivare notizie più affidabili sulle condizioni di Maignan: la sua presenza nel derby è a rischio, questo vuol dire che non è del tutto certa, la sua assenza, i tifosi rossoneri sperano.

