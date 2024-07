L’estremo difensore rossonero guadagna molto meno di colleghi e non sembra più disposto a tollerare la cosa per molto tempo ancora.

Mike Maignan è tornato a far parlare di sé dopo grandi prestazioni agli Europei appena conclusi in Germania. Nonostante le stelle della Francia abbiano un po’ perso lucentezza, l’estremo difensore del Milan ha ben figurato riuscendo a guadagnarsi il titolo di miglior portiere del torneo e facendo così riflettere la sua squadra sul futuro.

Mike Peterson Maignan

La situazione

Il Milan osserva con attenzione le prestazioni di Maignan ben sapendo che è sotto contratto fino al 2026. La questione immediata non è se il portiere resterà per la stagione in corso, quanto piuttosto come assicurarsi la sua presenza come caposaldo del progetto per gli anni a venire. Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic sono un ulteriore segnale della volontà dei rossoneri di tenersi stretto Maignan, considerandolo insieme a Theo Hernandez un giocatore chiave per il futuro.

Problema rinnovo

Il vero nodo da sciogliere rimane il rinnovo del contratto di Maignan. Il portiere francese attualmente percepisce un ingaggio netto di 2,8 milioni, una cifra minore rispetto a quello di altri giocatori come Florenzi, Tomori e Chukwuekze. Per rinnovare, sembra quindi necessario un adeguamento dello stipendio che rifletta il ruolo di leadership che il Milan intende affidargli nei prossimi anni. Maignan, ora in vacanza, al suo ritorno si dedicherà completamente al progetto Milan. Come riporta Calciomercato.com il futuro di “Magic Mike” verrà discusso in un prossimo incontro; non resta quindi che attendere al massimo qualche mese per saperne di più.

