Perso l’attaccante spagnolo, la squadra di Simeone sembra aver puntato un obiettivo dei rossoneri.

Il Milan, come è noto, ha pagato la clausola rescissoria presente nel contratto di Alvaro Morata con l’Atletico Madrid e ora quindi i Colchoneros hanno bisogno anch’essi di un centravanti.

Gli obiettivi

La dirigenza del club spagnolo per la sostituzione dell’ex Juve e Real Madrid sembrava inizialmente orientata verso profili come quello di Kolo Muani o Dovbyk. Tuttavia, le ultime indiscrezioni veicolate dalla stampa spagnola e tedesca rivolgono nuovamente l’attenzione su Niclas Fullkrug. Secondo quanto riportato dalla BILD, l’allenatore Diego Simeone mostrerebbe una netta preferenza per giocatori dotati di esperienza.

Diego Simeone

La mossa sorprendente

La posizione di vantaggio del Milan nella corsa all’attaccante tedesco sembra essere in pericolo. La situazione sta evolvendo rapidamente, soprattutto alla luce dell’offerta presentata dall’Atletico Madrid. Il club spagnolo secondo i media tedeschi sembra disposto a spingersi addirittura fino ai 30 milioni di euro, rischiando di far vacillare i piani del Milan, che certamente non vuole arrivare a tanto.

I numeri

Il club rossonero, infatti, punta a mantenere la proposta per Fullkrug entro i 15 milioni di euro, e vuole assolutamente evitare di essere trascinato in un’asta che potrebbe gonfiare eccessivamente il costo del trasferimento. Tuttavia, l’ingente proposta economica dell’Atletico Madrid potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri e le priorità, spingendo il club italiano a valutare altre opzioni. Bisogna sempre considerare che il centravanti ha già 31 anni; vedremo se le indiscrezioni della BILD verranno confermate.

