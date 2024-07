L’attaccante esterno belga sembra tuttora destinato a lasciare il club rossonero ma rispetto al passato ci sono meno certezze.

La prima partita stagionale del Milan, un’amichevole contro il Rapid Vienna ha segnato l’esordio sulla panchina rossonera per Fonseca e sul campo per Liberali, ma anche il ritorno di Alexis Saelemaekers dopo un’esperienza in prestito al Bologna. La partita è finita 1-1 ma questo conta veramente poco attualmente; in seguito al match ci sono e ci saranno riflessioni riguardanti alcuni giocatori ed il loro futuro.

Un ritorno inaspettato

Tutti si aspettavano che il Bologna, dopo un’annata in cui il belga è stato protagonista, avrebbe esercitato il diritto di riscatto precedentemente pattuito coi rossoneri ma invece non è andata così. I felsinei lo avrebbero pagato intorno ai 10 milioni più il costo del prestito sostenuto 12 mesi prima. Questa scelta ha costretto il Milan a rivedere i propri piani: ora si punta a cedere il giocatore per una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro.

Alexis Saelemaekers

Scenari futuri

Nonostante le intenzioni di mercato, il futuro di Saelemaekers rimane avvolto nel mistero. La sua prestazione nell’amichevole contro il Rapid Vienna è stata sorprendentemente positiva, segno che il giocatore non ha perso il desiderio di lasciare il segno con la maglia rossonera. Secondo MilanNews quindi la dirigenza potrebbe valutare l’ipotesi di trattenere il belga all’interno della rosa, soprattutto alla luce degli impegni imminenti come il tour negli USA. Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere i pro e i contro della sua permanenza, decisivi saranno gli allenamenti del precampionato e le valutazioni dello staff tecnico.

