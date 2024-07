Il Milan si muove con decisione sul mercato in vista della prossima stagione, con l’obiettivo chiaro di rinforzare la difesa su richiesta del tecnico Paulo Fonseca. La dirigenza rossonera ha posato gli occhi su Strahinja Pavlovic, giovane difensore centrale in forza al Salisburgo, e sembra determinata a concludere l’affare in tempi brevi, prima della partenza della squadra per la tournée americana di questa settimana.

L’obbiettivo di Fonseca

Strahinja Pavlovic è diventato il principale obiettivo del Milan per potenziare il reparto difensivo. Il calciatore serbo, attualmente in forza al Salisburgo, è visto come il tassello mancante per completare la difesa milanista in vista della prossima stagione. L’intenzione di Paulo Fonseca è quella di avere Pavlovic a disposizione il prima possibile, preferibilmente prima della tournée in America, per poterlo integrare nei meccanismi di gioco della squadra.

Paulo Fonseca

Gli Ostacoli e le Strategie del Milan

La trattativa per Pavlovic non sembra essere a senso unico. Il Milan, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è pronto a fare un’offerta concreta, poco inferiore ai 20 milioni di euro, includendo anche bonus e una percentuale sulla futura rivendita per tentare di appianare le richieste del Salisburgo, che si attestano intorno ai 25 milioni di euro. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, la dirigenza milanista è ottimista riguardo al raggiungimento di un accordo, soprattutto considerando la forte volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan.

La Concorrenza dell’Atletico Madrid

La trattativa per Pavlovic potrebbe subire accelerazioni a causa dell’interessamento dell’Atletico Madrid, che pare stia seguendo la situazione da vicino. Il club spagnolo, che recentemente ha visto il Milan assicurarsi Alvaro Morata, sembra intenzionato a inserirsi nella corsa per il difensore serbo, potenzialmente complicando i piani del Milan. Questo scenario ha ulteriormente motivato la dirigenza rossonera a cercare di chiudere l’operazione il prima possibile.

Il Futuro di Pavlovic

Con la testa già proiettata verso l’avventura italiana, Strahinja Pavlovic appare impaziente di iniziare questa nuova fase della sua carriera al Milan. Il suo arrivo rappresenterebbe un rinforzo importante per la squadra di Fonseca, che avrebbe a disposizione un giovane talento in grado di alzare il livello qualitativo del reparto difensivo. Ora, resta da vedere se la dirigenza milanista riuscirà a portare a termine l’affare nelle prossime ore, superando gli ostacoli e battendo la concorrenza.

