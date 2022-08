Sono queste le parole di Mike Maignan il portiere del Milan parla a DAZN del suo momento in squadra rossonera.

Ecco le parole del portiere del Milan, Mike Maignan che si racconta a DAZN Heroes. Così le sue parole: “Il Mister ci parla sempre: prima di ogni partita, ogni giorno, ci parla per trasmetterci volontà e fiducia. Prima e durante l’intervallo del derby decisivo dello scorso campionato, ha parlato con tutti noi per farci sentire la fiducia.“

Sulle origini: “Non ho tanti ricordi perchè sono andato via molto piccolo dalla Guyana. Sono cresciuto con il valore della famiglia. Per me la famiglia è tutto, è la mia forza. Senza la mia famiglia sono niente.“

Mike Peterson Maignan

Conclude: “Abbiamo i tifosi migliori d’Italia. Ci hanno dato molta forza lo scorso anno. Mi ricordo ancora a Roma, contro la Lazio, quando praticamente tutto lo stadio era nostro, o contro il Sassuolo: a Reggio Emilia eravamo sicuri di vincere, perché avevamo fiducia in noi e per la forza che ci trasmetteva da fuori il popolo rossonero.“

