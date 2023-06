Un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri che ha trovato conferme a poco a poco, l’avventura di Maldini al Milan è finita

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbero più le condizioni per andare avanti e tra le cause ci sarebbe stato soprattutto il mercato e il rendimento negativo di De Ketelaere e Origi, due acquisti del dt.

