Il dirigente del Milan, Paolo Maldini, parla così ai canali ufficiali del club al format On the Pitch, così sullo scudetto 1998-99: “È stato sicuramente un segno del destino. Abbiamo avuto grande volontà, la squadra non era sicuramente la più forte e veniva da due anni brutti. Ad un certo punto ci siamo messi in testa che si potesse arrivare ad un risultato insperato. Siamo riusciti a fare delle vittorie su sette e abbiamo dato una svolta non solamente alla stagione ma anche alle due precedenti“.

Conclude così sul gol su punizione al Parma nel 1999: “Quel gol lì è assurdo, io passo di lì per caso e Giunti mi tocca il pallone. Probabilmente non esiste una logica in tutto quello, probabilmente quel minimo di pazzia che ogni tanto c’è nelle scelte dei calciatori e che ti porta a risultati insperati. Quel gol non ha senso per come è stato costruito, non c’è niente dietro. Credo che il giocatore debba essere sempre pronto a fare qualcosa di particolare e non essere mai prevedibile“.

