Paolo Maldini il direttore dell’area tecnica del Milan commenta a MilanTV il girone di Champions League appena sorteggiato.

Ecco le parole di Paolo Maldini a MilanTV sul girone di Champions League appena sorteggiato con Salisburgo, Chelsea e Dinamo Zagabria, così il direttore dell’area tecnica del Milan: “L’obiettivo è quello di migliorare. L’anno scorso, in un girone difficile, siamo arrivati quarti e quindi l’obiettivo è di qualificarsi arrivando tra le prime due. È semplice da dire, poi ci sarà da giocare e il campo dirà se l’abbiamo meritato.“

Paolo Maldini

Aggiunge così: “I sogni aiutano ad avere degli obiettivi, a dare il massimo per delle cose fuori portata. In questo momento non siamo ancora pronti per sognare qualcosa di così grande, ma chi ci affronterà non sarà contento di giocare contro di noi.“

Conclude: “È bene avere una squadra forte all’interno del girone, può semplificare un pochino la qualificazione. Sulla carta è un girone che ci soddisfa.“

