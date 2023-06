Milan, Maldini verso l’addio: i motivi della rottura con Cardinale. Sono due e sono entrambi legati al mercato rossonero

La rottura tra Milan e Paolo Maldini non è ufficiale, ma tutto porta a quella direzione. Nell’incontro di ieri, Cardinale ha deciso che con Maldini non può continuare come direttore tecnico rossonero. I motivi che hanno portato a questa scelta sono due, legati tra di loro dal mercato.

In primis, è il mercato che fu: la stagione del Milan è stata a tratti deludente. Il quarto posto in campionato è arrivato grazie alla penalizzazione della Juventus e i giocatori presi nello scorso mercato non hanno inciso: De Ketelaere su tutti, ma non solo.

Anche la visione di come fare mercato è diversa, come scrive La Gazzetta dello Sport. Maldini vuole optare su scelte di garanzia, vedi Arnautovic e Berardi; Cardinale vuole giovani da acquistare e poi rivenderli a un prezzo più alto. Giovani scovati attraverso i dati: una visione non condivisa da Maldini, che era alla ricerca di autonomia sul mercato.

