Marco Materazzi ha commentato il recente interesse del Milan per Romelu Lukaku. Frecciata nemmeno troppo velata al belga.

Il Milan negli ultimi giorni ha mostrato interesse concreto per Romelu Lukaku e, stando alle ultime, starebbe trattando con il Chelsea per valutare ogni possibilità di ingaggio del belga. Il suo nome divide i tifosi, tra chi lo vorrebbe valutandone esclusivamente il talento e chi invece non lo considera da Milan anche per via del suo passato nerazzurro. Sull’argomento è intervenuto anche Marco Materazzi che, come suo solito, non le ha di certo mandate a dire. Ecco le sue parole riportate da Calciomercato.com.

Lukaku? Ha vinto solo all’Inter

Marco Materazzi ha risposto alla domanda su chi sarebbe più adatto al Milan come nuovo attaccante tra Zirkzee e Lukaku. A tale domanda ha risposto che “dipende per che squadra. Per il Milan? Lukaku ha fatto il giro quasi delle sette chiese, ne mancano poche. Vediamo dove deciderà di andare, ma a oggi l’unica squadra in cui ha vinto è l’Inter. Lì stava troppo bene, al suo posto farei mea culpa. Ora c’è però Thuram che è tra gli attaccanti più forti d’Italia e il rimpianto è per lui, non per l’Inter”.

Romelu Lukaku

Lukaku con Conte…

Materazzi ha poi argomentato in merito al possibile approdo del belga al Napoli, affermando che “dovrà essere una scelta sua, sa che con Conte ci si allena forte. Non andrebbe in campo sapendo di giocare in una squadra nettamente meglio delle altre, Napoli è una città particolare: ti ama ma non so quanto possano aspettarti, vengono da un’annata deludente in cui sono stati attaccanti anche i campioni d’Italia”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG