Dopo un anno, e dopo l’affare Tonali-Newcastle, potrebbe esserci un nuovo intreccio di mercato tra il Milan e il club inglese. I Magpies avrebbero mosso passi significativi con il Milan per sondare la disponibilità per un difensore rossonero. Calciomercato.com ha svelato nuovi importanti retroscena in merito al futuro del difensore centrale del Milan, sottolineando la ragione che potrebbe portarlo lontano dal Milan.

La Premier su Thiaw

Malick Thiaw è un profilo molto ambito in Inghilterra. Calciomercato.com ha rivelato che sulle sue tracce non ci sarebbe solo il Newcastle, con cui il Milan avrebbe avuto nei giorni scorsi contatti diretti per ascoltare e sondare l’interesse del club inglese per il tedesco. Nei prossimi giorni sarebbero previsti ulteriori appuntamenti, con altre squadre d’oltremanica che potrebbero puntare sul centrale rossonero per rinforzare la propria rosa. La Premier potrebbe essere un’opportunità importante per Thiaw, a livello tecnico ma anche economico.

La richiesta del Milan e il desiderio di Thiaw

La posizione del Milan in merito al futuro di Thiaw è molto chiara. Il Club di Via Aldo Rossi vorrebbe trattenere il centrale tedesco in quanto ritiene che non sia il caso di avviare rivoluzioni nel reparto difensivo. Non a caso il Club ha fissato l’eventuale prezzo di vendita di Thiaw a 35-40 milioni. Il difensore però potrebbe avanzare richieste in merito al proprio contratto, al momento percepisce infatti 800mila euro a stagione, cifra che potrebbe aumentare in caso di addio verso una squadra di Premier.

