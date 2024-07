Pioli potrebbe portare in Arabia uno dei suoi pupilli al Milan: Bennacer. L’algerino ha nel proprio contratto una clausola da 50 milioni di euro.

Il Milan nel prossimi mercato ha la ferma intenzione di aggiungere qualità e dinamicità a tutti i reparti della rosa di Fonseca- Tra questi figura senza dubbio anche il centrocampo, zona in cui la squadra mercato rossonera desidera alzare il tasso tecnico-tattico, per consentire al tecnico portoghese di avere quante più frecce possibili al suo arco per sciorinare il gioco che ha in mente di proporre al Milan. I nomi accostati ai rossoneri in tal senso sono diversi, spaziando da Fofana a Trindade, da Rabiot a Wieffer. In uscita però potrebbe esserci Bennacer. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha svelato un curioso retroscena di mercato sull’algerino nel quale potrebbe centrare anche Stefano Pioli.

Pioli in Arabia con Bennacer?

Stefano Pioli è pronto a firmare il contratto che lo legherà con l’Al-Ittihad. Per l’ex Milan un contratto molto generoso, sul quale apporrà la sua firma dopo aver definitivamente risolto il legame con il Club di Via Aldo Rossi. In Arabia il tecnico emiliano – scrive la rosea – potrebbe voler portare qualche vecchia conoscenza rossonera, su tutti magari Bennacer. L’algerino oltre a essere uno dei suoi pupilli nel tempo trascorso al Milan, è anche uno di quei giocatori che potrebbero salutare Milanello in caso di offerte importanti.

La clausola di Bennacer

Il giocatore è legato al Milan da un contratto con scadenza giugno 2027. Nonostante manchino ancora tre anni al termine del contratto, il futuro di Bennacer è sempre più in bilico. Il Club di Via Aldo Rossi non l’ha messo sul mercato ma non lo pone nella classifica degli incedibili, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importante, considerando che ha una clausola risolutoria da 50 milioni di euro. Il giocatore ha inoltre aperto al trasferimento in Arabia, ragione in più per credere che Pioli e l’algerino possano incontrarsi lontano da Milanello.

