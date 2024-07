I nerazzurri non hanno intenzione di impegnare budget nella sostituzione dello fortunato esterno canadese.

L’inaspettato infortunio di Tajon Buchanan ha indubbiamente scosso l’ambiente nerazzurro, spingendo la dirigenza dell’Inter a valutare con attenzione le proprie mosse sul mercato.

La situazione sulla destra

L’Inter sembrava piuttosto coperta sugli esterni ma ora la situazione richiede un’analisi più approfondita. C’è bisogno innanzitutto da trovare l’accordo per sciogliere la matassa relativa al rinnovo di Denzel Dumfries che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025. Secondo le ultime notizie non sembrerebbe impossibile blindare l’olandese con un nuovo contratto: il nodo da risolvere è economico, c’è distanza sullo stipendio.

Dan Ndoye

Eventuali alternative

Tuttosport riporta che sono molteplici i profili di esterni oggetto della riflessione dei dirigenti: tra gli svincolati, Marcos Alonso emerge come uno dei migliori candidati. Ci sono pochissime possibilità che possa tornare uno tra Joao Cancelo e Ivan Perisic, anche se i tifosi ne sarebbero contentissimi. Il portoghese sarebbe perfetto per il ruolo ma ha uno stipendio decisamente fuori portata di 10 milioni a stagione; il croato potrebbe liberarsi dall’Hajduk Spalato ma ha 35 anni. I dirigenti, spinti dal fatto che Carlos Augusto viene utilizzato anche come braccetto, potrebbero pensare di cercare un esterno prevalentemente mancino oppure in grado di giocare su entrambe le fasce; a destra oltre all’olandese c’è Darmian. Non convince l’ipotesi Kurzawa mentre Ndoye del Bologna ha un costo molto elevato ed è difficile che Marotta e Ausilio decidano di mettere mano al portafoglio.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG