La scelta di Pioli di accettare la corte dell’Al-Ittihad potrebbe favorire il Milan nella corsa a Zirkzee. Ecco spiegata la ragione.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. La Repubblica, sulle proprie colonne, ha svelato che l’ex tecnico rossonero potrebbe favorire l’arrivo di Zirkzee al Milan.

Pioli regala Zirkzee al Milan?

Il titolo potrebbe trarre in inganno, Pioli non lavora più per il Milan ed è anzi prossimo ad accettare la ricca e generosa offerta proveniente dall’Al-Ittihad. Proprio questa situazione – spiega Repubblica – consentirebbe al Milan di risparmiare circa 10 milioni di euro, cifra costituita dal suo ultimo anno di stipendio in rossonero come da contratto la cui scadenza è a giugno 2025. Accettando invece la panchina del club arabo, il Milan potrà risparmiare tale somma e magari investirla, almeno in parte, per alzare l’offerta a Kia Joorabchian alla voce commissioni.

Joshua Zirkzee

La trattativa con Zirkzee prosegue

Il Milan non demorde, non si da per vinto. Qualcuno ipotizza anche che in realtà sul giocatore ci sarebbero solo i rossoneri e che l’interesse del Manchester United sia vano. Difficile affermarlo con certezza, mentre con assoluta convinzione possiamo documentarvi che nelle ultime ore ci sono stato contatti telefonici tra Kia joorabchian e Moncada, alimentati nuovamente dopo che ieri il procuratore era in visita a Milano.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG