Il Milan accelera per Morata, Ibra ha chiamato per prospettargli l’ipotesi rossonera. Lo spagnolo ha aperto ma manca un ultimo tassello.

Il mercato entra nel vivo, sempre di più. L’apertura della sessione estiva segna il passo d’avvio per la nuova stagione sportiva e il Club di Via Aldo Rossi si è posta l’obiettivo di consegnare a Fonseca una rosa importante e ricca di alternative, così da permettergli una ventaglio di scelte importante. Il nuovo centravanti è il capitolo più intenso della campagna acquisti rossonera, l’erede di Giroud è infatti un tassello determinante per dare slancio alle ambizioni del Club. Il nome che occupa il primo posto tra gli obiettivi della società è Joshua Zirkzee, profilo al quale il Milan crede ancora molto. Nelle ultime ore però radio mercato riferisce del forte e sempre più convinto interesse rossonero per Morata. Ibra sarebbe sceso in prima persona, di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Ibra chiama Morata

Relevo, noto sito di informazione sportiva spagnolo, riferisce sarebbe sceso in campo Zlatan Ibrahimovic per condurre la trattativa con Alvaro Morata. Lo svedese avrebbe infatti chiamato lo spagnolo dell’Atletico Madrid per prospettargli un’esperienza al Milan, e convincerlo della bontà dell’opportunità. Il Milan, così come ha riferito anche Sky Sport, sarebbe disposto a pagare la clausola di 13 milioni che lo lega al Club spagnolo.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Affare in dirittura d’arrivo?

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, riferisce che“il Milan ha ripuntato forte su Morata ed è un obiettivo di lungo corso, poiché il suo nome c’era anche nelle passate sessioni. Questa volta però i rossoneri fanno sul serio, i contatti sono stato proficui e concreti. Morata è un calciatore bravo sotto porta e bravo a giocare con la squadra. Non ha problemi di ingaggio, con il Milan che andrebbe incontro alle esigenze di Morata, e una clausola da 13 milioni di euro. Lui però deve decidere se lasciare l’Atletico Madrid, ma la tentazione rossonera è forte“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG