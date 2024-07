Il difensore dei granata secondo le ultime notizie avrebbe accettato di continuare le trattative con il club azzurro.

La sera di ieri si è rivelata particolarmente turbolenta per quel che riguarda il calciomercato. Alessandro Buongiorno si è trovato coinvolto in duello molto accesso tra Napoli e Inter. Mentre la squadra partenopea sembrava aver trovato un accordo con il Torino per il giocatore, per una cifra intorno ai 35 milioni di euro più eventuali bonus, Marotta e Ausilio hanno tentato di inserirsi.

Il blitz

Inizialmente si pensava che i nerazzurri non fossero alla ricerca di un difensore centrale ma l’infortunio di Buchanan (Carlos Augusto non sarebbe più utilizzato come difensore a quel punto ma solo come esterno di centrocampo) e l’eventuale partenza di De Vrij verso destinazioni arabe, hanno fatto sì che le cose cambiassero. Sky Sport riferisce che l’Inter ieri pomeriggio ha chiesto all’agente del difensore Beppe Riso la disponibilità ad aspettare: i nerazzurri avrebbero avuto bisogno di realizzare qualche cessione per poi trattare col Torino.

Alessandro Buongiorno

La decisione di Buongiorno

Ieri sera quindi Buongiorno ed il suo agente durante una cena a Milano ne hanno parlato analizzando la situazione. Alla fine il difensore ha manifestato la sua preferenza nel continuare la trattativa con il Napoli. Tale decisione è stata comunicata in seguito durante un incontro notturno tra Riso e Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, aprendo la via verso l’intesa definitiva per il contratto. Sembrerebbe quindi non esserci nulla da fare per l’Inter; nei prossimi giorni o settimane vedremo se effettivamente i nerazzurri cercheranno altri difensori centrali.

