Il Milan nel prossimo mercato, secondo Alessandro Matri, potrebbe puntare a Lewandoski per sostituire Giroud.

Il calciomercato a volte è riuscito a regalare autentiche pagine di storie, rendendo possibili intrecci fino a quel momento inimmaginabili. Il Milan avrà l’obbligo di sostituire Giroud e, come è logico pensare, non potrà essere un nome qualsiasi. Il francese lascia un’eredità ingombrante e farcita di gol, reti pesanti che hanno contribuito in modo decisivo ai raggiungimenti degli ultimi anni in casa Milan: dallo scudetto fino alla semifinale europea in Champions League dello scorso anno. Alessandro Matri, nel post partita di Fiorentina-Milan, sulle reti di DAZN, ha lanciato un’indiscrezione, meglio dire un’idea, davvero molto forte.

Alessandro Matri

Lewandoski per il dopo Giroud

“Io sparo Lewandowski. Sarebbe un azzardo, ma il Barcellona si vorrebbe ringiovanire in quel ruolo. Sennò direi En-Nesyri, oppure Icardi“. L’ex attaccante del Milan non ha fatto proprio un nome a caso. L’ex attaccante del Bayern Monaco, ora al Barcellona è uno degli attaccanti più forti del panorama calcistico, per anni è stato sinonimo di qualità e garanzia di reti a raffica.

Lewandoski obiettivo concreto?

Dalla suggestione di mercato alla realtà il passo è e deve essere breve. Il consiglio di Matri non incontra le idee della proprietà in merito al futuro e alla scelta del nuovo 9 rossonero. Il Milan ha intenzione di puntare su un giovane che possa garantire qualità immediata ma anche, aspetto da non sottovalutare, futuribilità. Quest’ultima caratteristica imprescindibile per dar vita a un progetto che possa articolarsi nel tempo con continuità.

