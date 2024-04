Radja Nainggolan ha stroncato ogni chance di rimonta del Milan sull’Inter, affermando che se i rossoneri arriveranno tra le prime quattro sarebbe già ottimo.

Radja Nainggolan è un giocatore che nel corso della propria carriera non è stato mai banale, sia sul terreno di gioco che fuori. Centrocampista tuttofare dai piedi buoni, prima della Roma e poi dell’Inter. Sicuramente la sua militanza nei nerazzurri ha in qualche modo condizionato le opinioni del giocatore sul Milan. Le dichiarazioni di Radja Nainggolan ai microfoni di Vox to Vox sono destinate a far discutere, perché sono state senza dubbio troppo ingenerose ai danni dei rossoneri.

Milan

Milan tra le prime quattro è tanto

“Mancano 9 partite, vuol dire che il Milan deve fare 5 vittorie in più dell’Inter: secondo voi l’Inter perde 5 partite? Mai, mai. Anche se il Milan le vince tutte per me non ci arriva uguale. Ma poi l’Inter ha perso una partita in un anno e dovrebbe perderne 5 per perdere lo scudetto? Ma dai. Secondo me il Milan è già tanta roba se arriva tra le prime quattro: l’Atalanta e la Roma stanno andando forte, la Juve è sempre lì“.

Milan a +6 sulla terza

Nainggolan è stato, almeno per ora, smentito dai numeri. Il Milan dopo la sfolgorante vittoria a Firenze ha staccato la Juve creando un solco di 6 lunghesse. A 8 giornate dal termine, e con lo scontro diretto ancora da disputare a Torino, sarebbe prematuro affermare raggiunto il secondo posto. Ciò che invece appare certo ormai è la qualificazione alla prossima Champions League, piaccia o non piaccia a Nainggolan.

L’articolo Milan, Nainggolan stronca i rossoneri: “Tanta rosa se arriva tra le prime 4” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG