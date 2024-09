Il club rossonero fuori dal campo attraversa un momento estremamente positivo: ecco le cifre del nuovo bilancio. Nel contesto attuale del calcio professionistico, dove il bilancio di un club può oscillare drammaticamente tra perdite sostanziose e guadagni significativi, il recente successo finanziario del Milan emerge come un faro di stabilità e crescita. Con un approccio oculato alla gestione e agli investimenti, il club rossonero ha dimostrato un’abilità tanto sul campo quanto nei suoi registri contabili, segnando un’epoca di prosperità che potrebbe ben augurare per il suo futuro sia sportivo che economico. Un bilancio che sorride Il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2023 mostra un utile netto di 4,1 milioni di euro. È il secondo anno consecutivo in cui il club milanese chiude i conti in attivo, una notizia che, senza dubbio, regala ulteriore entusiasmo alla dirigenza e ai tifosi, specie in seguito alle recenti vittorie sul campo che […]

