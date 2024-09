I rossoneri sono reduci da 2 vittorie consecutive che sembrano aver capovolto il sentire attorno alla squadra. Nel corso di una recente apparizione a TMW Radio, durante il programma Maracanà, Alessandro Iori, noto commentatore di DAZN, ha condiviso un interessante spaccato sul mondo del calcio, toccando alcuni dei temi più caldi tra cui il recente derby tra Inter e Milan. Le sue riflessioni si sono spinte oltre, analizzando la gestione tecnica di Paulo Fonseca e le decisioni chiave in campo, come quella riguardante Loftus-Cheek. Il segreto del nuovo Milan Iori non si nasconde nel riconoscere il lavoro svolto da Fonseca alla guida del Milan, soprattutto in occasione del derby. L’allenatore, definito né stupido prima, né profeta ora, ha dimostrato di possedere una qualità fondamentale nella guida tecnica: la ricerca dell’equilibrio. Emerge chiaramente un parallelo con l’Inter del Triplete, una squadra che ha trovato la sua forza nell’equilibrio e nel sacrificio […]

Leggi l’articolo completo Fonseca rinato? Il giornalista morde il freno e spiega perché Loftus gioca meno, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG