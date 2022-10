Il probabile undici di Pioli in vista del match di campionato tra Milan e Monza: i dettagli

Sabato 22 ottobre alle ore 18:00 a San Siro Milan e Monza scenderanno in campo per l’undicesima giornata di Serie A. In occasione di questa sfida, Stefano Pioli farà riposare alcuni rossoneri in vista del match di Champions League. Ecco il probabile undici che scenderà in campo:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi

