Alvaro Morata rientrerà in anticipo dalle vacanze estive, per essere a disposizione di Fonseca con qualche giorno di anticipo.

Alvaro Morata è sempre più dentro il mondo Milan. I tifosi lo hanno accolto con entusiasmo e passione, dimostrando di credere fortemente nel suo apporto alla squadra per una stagione di alto profilo. Lo spagnolo ha celebrato appena qualche giorno fa la vittoria dei campionati Europei di calcio, da capitano, con indosso la maglia della propria Nazionale. Nemmeno il tempo di festeggiare che ha posto la firma sul contratto quadriennale del Milan, motivato più che mai a tornare in Italia dalla porta principale. Dal momento esatto in cu ha firmato per i rossoneri, lo spagnolo ha dimostrato tutta la sua voglia di incontrare i nuovi compagni di squadra, mister Fonseca e gettarsi a capofitto in questa nuova avventura. Dalle parole ai fatti i passo è stato breve, Alvaro Morata ha deciso infatti di “tagliarsi” le vacanze per rientrare con qualche giorno di anticipo a Milanello.

Morata rientra prima dalle vacanze

Morata ha proprio deciso di far breccia nei cuori dei tifosi del Milan. Lo spagnolo infatti ha deciso di accorciare le proprie vacanze, e rientrare con 5 giorni di anticipo a Milanello. Lo spagnolo sarebbe dovuto infatti rientrare il 10 agosto, a ridosso del trofeo Berlusconi. Il nuovo numero 7 rossonero ha deciso invece di rientrare il 5 agosto, così da poter allenarsi prima con i compagnai ed essere a disposizione di Fonseca per l’ultima amichevole stagionale contro il Monza, il 13 agosto a San Siro.

Alvaro Morata

La grande attesa

A Milanello c’è già molto fermento per il prossimo arrivo di Morata. Calabria, dopo la gara amichevole pareggiata a Vienna contro il Rapid, ha ammesso di averlo sentito telefonicamente e di essere contento del suo arrivo in quanto è un grande campione. Adli poi, ha deciso di regalare il “suo” numero di maglia ( il 7, ndr ) per esaudire il desiderio dello spagnolo.

