Nicola Berti, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha commentato il mercato del Milan ritenendolo insufficiente per raggiungere l’Inter.

Il Milan si muove sul mercato, con passi decisi e con un’idea sempre più chiara in merito agli obiettivi da raggiungere. Il primo colpo è stato già messo a segno, quello più importante: Alvaro Morata sarà la punta dei prossimi quattro anni. Le mosse del Club di Via Aldo Rossi non si fermano qui però, sono in cantiere e in via di definizione almeno altri tre innesti di qualità Radio mercato riporta infatti che il Milan è in chiusura per Pavlovic, tassello di qualità e quantità per il pacchetto arretrato di Fonseca, ma non solo. Fofana del Monaco pare essere in pole, prossimo alla chiusura, per vestire una maglia nel nuovo centrocampo del mister rossonero. Trattativa aperta e ben avviata anche per Samardzic, il Milan è intenzionato a strappare all’Udinese il talento serbo. Decisamente un mercato importante e di qualità ma che non mette d’accordo tutti. Nicola Berti, ex bandiera dell’Inter, ritiene infatti che non sia sufficiente per pareggiare i nerazzurri nella lotta al titolo. Di seguito le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Inter è superiore

Nicola Berti, storica bandiera dell’Inter, non è rimasto colpito dal mercato che sta operando il Milan, nonostante i giocatori importanti ormai prossimi a vestire il rossoneri. Ha affermato infatti che “nonostante i possibili arrivi di Samardzic e Fofana al Milan, ritengo che l’Inter abbia il centrocampo più forte. I rossoneri stanno attraversando un momento di maggiore transizione, considerando anche il cambio di allenatore. Mentre Inzaghi può contare già su un reparto collaudato e stabile, a cui si è andato ad aggiungere un calciatore del calibro di Zielinski” .

Nicola Berti

Il Milan è indietro rispetto all’Inter

Nicola Berti è convinto che la sua Inter resti la favorita per lo scudetto, forte della convinzione che il centrocampo di cui dispone Inzaghi sarà più forte di quello rossonero, al netto di tutti i possibili nuovi arrivi al Milan. Alla rosea ha infatti affermato che “gli scudetti si vincono a centrocampo, il ruolo lo conosco bene, ed è un’altra ragione per cui i nerazzurri partono più avanti anche quest’anno. Barella resta il mio idolo ma confesso che mi sono già innamorato di Taremi: è incredibile“.

