Il Milan ha trovato l’accordo con il padre di Samardzic, ora occorre trattare con l’Udinese e limare gli ultimi dettagli.

Il Milan nelle ultime ore ha accelerato con convinzione per Samardzic. Il talento dell’Udinese piace, e tanto, alla squadra mercato rossonera. Il giocatore serbo non sarebbe un’alternativa a Fofana, su cui il Milan è decisamente molto forte e per cui potrebbe chiudere a breve l’accordo con il Monaco. Il talentuoso centrocampista dell’Udinese arriverebbe a Milano a prescindere dal francese, in quanto il Club di Via Aldo Rossi desidera alzare il livello tecnico della rosa in un reparto in cui è fondamentale avere palleggiatori all’altezza del gioco dinamico e veloce di Fonseca. Questa sarebbe la ragione principale per cui il Milan, nella giornata di oggi, ha avuto un nuovo contatto con il padre-agente del calciatore, trovando un’intesa di massima.

Samardzic, sì al Milan: accordo sulle commissioni

Se le commissioni nella trattativa per Zirkzee hanno rappresentato un problema, non è il caso nell’affare Samardzic. Da quanto trapela infatti il Milan ha trovato un accordo totale con il padre-agente del serbo, su una base contrattuale di 2 milioni a stagione per quattro anni e 4 milioni alla voce commissioni.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

L’offerta del Milan all’Udinese

Il Milan, secondo quanto trapela, ha avanzato un’offerta di 15 milioni all’Udinese per avere Samardzic trovando però il muro dei friuliani. Il club dei Pozzo infatti ritiene necessario raggiungere almeno i 20 milioni, nonostante i rossoneri siano ormai forti del sì del giocatore e dell’accordo con il padre-agente del ragazzo. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi in tal senso per sbloccare la situazione. Sarebbero in agenda già nuovi incontri tra le parti per definire l’accordo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG