Nelle ultime ore circola insistentemente la voce che Conte avrebbe richiesto ad ADL Alexis Saelemaekers del Milan. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il mercato del Milan si articolerà non solo in entrata ma anche in uscita. Il Club di Via Aldo Rossi punta infatti a monetizzare quanto più possibile dalla cessione degli esuberi presenti in rosa, per aver così maggiori risorse per centrare in entrata gli obiettivi che si è prefissato. Il caso Saelemaekers infiamma il mercato rossonero, da sicuro partente in direzione Bologna alla possibile permanenza. Il club di Saputo infatti, dopo la bella stagione in prestito in Emilia, sembrava intenzionato a riscattare il belga, per una cifra vicina ai 12 milioni. Come un fulmine a cielo ha poi deciso di non far valere l’opzione di riscatto, rispedendo al mittente il giocatore. Su di lui si sono segnalati gli interessi di alcuni club inglesi, tra cui il Leicester, ma anche un’insospettabile pretendente in Italia.

Conte vuole Saelemaekers

I colleghi di TMW riferiscono infatti che Antonio Conte sarebbe rimasto impressionato dalle buone prestazioni offerte dal belga nell’anno in prestito al Bologna e lo vedrebbe come pedina fondamentale del nuovo corso che vuole dare al Napoli. Il Milan lo ha posto sulla lista dei partenti, non a casa il Leicester, neo promosso in Premier League, ha mosso passi importanti per l’esterno rossonero, arrivando a offrire 15 milioni. Alla corsa a al belga si iscrive anche Conte ora, resta però da vedere la volontà del Milan di cedere il giocatore a una diretta concorrente. In merito alla trattativa si è espresso anche Carlo Pellegatti, che in un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha affermato che “Saelemaekers al Napoli può diventare un’ipotesi concreta, ma piace anche al Leicester che offre 15 mln. E’ un giocatore duttile, è migliorato molto, non mi piaceva quando arrivò in Italia. E’ un giocatore che dà tutto per la squadra, è generoso ed è migliorato sul piano dell’intelligenza tattica. Molti tifosi del Milan lo apprezzano, ma Ibrahimovic ha detto che in attacco son tanti e il belga può partire. Se lo prende il Napoli fa un bell’acquisto”.

Alexis Saelemaekers

E se Saelemaekers restasse?

La prestazione di Alexis Saelemaekers nella prima sgambata estiva del Milan a Vienna contro il Rapid, gara in cui è stato tra i migliori in campo, ha riacceso la possibilità che il Club di Via Aldo Rossi non lo lasci partire ma che, al contrario, decida di puntare su di lui per la prossima stagione. Il belga infatti potrebbe rappresentare una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Fonseca, alla ricerca di giocatori di gamba e di buona tecnica. Le chance di permanenza al Milan aumentano vertiginosamente, l’offensiva di Conte non dovrebbe quindi costituire una preoccupazione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG