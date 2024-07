Fonseca e il Milan che desidera: ecco la rivoluzione tattica pensata dal mister, già intravista nella prima uscita a Vienna contro il Rapid.

Nel panorama del calcio italiano, la nomina di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan segna un momento di cambiamento e aspettativa per la squadra. Con un’esperienza e un’autorevolezza indiscussa, Fonseca si affaccia alla nuova stagione con un’impostazione che promette di innovare la gestione tattica della squadra. Già nei primi incontri preparatori, come quello tenutosi a Vienna, sono emerse le prime linee guida di quello che sarà lo stile di gioco sotto la sua guida, nonostante l’assenza di alcuni giocatori fondamentali, ancora in vacanza o in attesa di essere ingaggiati.

Il nuovo impianto tattico

Il modulo di partenza ponderato da Fonseca per il Milan è il 4-2-3-1, una scelta che non sorprende ma che sarà caratterizzata da un approccio di gioco nettamente diverso rispetto al passato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’accento sarà posto più sul possesso palla, con un equilibrio che non sacrifica la difesa – una priorità assoluta considerati i 69 gol incassati nella stagione precedente. Il lavoro di impostazione vedrà l’inserimento di più uomini (3+2) al fine di ottimizzare sia la fase di costruzione del gioco che quella di copertura difensiva.

Paulo Fonseca

Rinforzi in attesa e strategie offensive

Con alcuni rinforzi chiave in vista, come Strahinja Pavlovic, difensore del Salisburgo, e Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco, la rosa del Milan si prepara ad accogliere nuove pedine che potrebbero risultare decisive per la realizzazione della visione di Fonseca. Tijjani Reijnders, attualmente in vacanza dopo gli Europei, è un’altra assenza significativa nel setup attuale della squadra.

Trequartisti e variazioni tattiche

Il ruolo di trequartista, vitale nello schema di Fonseca, vedrà Ruben, inglese classe 1996, confermarsi come una presenza fisica e dinamica dietro gli attaccanti. Tuttavia, la flessibilità sarà una componente chiave della strategia, con alternanze nel ruolo che possono variare a seconda delle circostanze di gioco. Uno scenario evidente nella partita a Vienna, dove Liberali, promessa del settore giovanile del Milan, ha mostrato qualità differenti rispetto a Ruben, così come potrebbe fare Lazar Samardzic, giovane serbo per il quale il Milan sta negoziando l’ingaggio.

Considerazioni finali

Nonostante l’opzione di una difesa a tre sia al momento esclusa, Fonseca sembra contemplare anche la possibilità di adottare un 4-3-3, praticamente una variazione sul tema del 4-2-3-1 ma con una distribuzione dei ruoli leggermente differente. L’approccio del tecnico portoghese al Milan appare come un lavoro attento alla struttura, ma aperto alle variazioni, in attesa di dare alla squadra un’identità competitiva e innovativa capace di affrontare al meglio sia la stagione che le sue sfide.

