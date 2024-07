Alvaro Morata, dopo la recente intervista in cui diceva di non essere felice in Spagna, è stato bersaglio di critiche da parte di alcuni giornali iberici.

Il Milan pare abbia dirottato tutte le proprie attenzioni su Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, ex Juve in Italia, sta vivendo in Spagna una situazione all’Atletico Madrid decisamente singolare. L’attaccante della Nazionale iberica, pur se contento di giocare per i colchoneros, ha dichiarato di star riflettendo sulla possibilità di non restare in Spagna, accusando un clima decisamente poco rispettoso nei suoi confronti. Sullo sfondo c’è il forte interesse del Milan che, secondo radio mercato, avrebbe già trovato un accordo con i suoi agenti. Le parole dell’attaccante hanno generato un vero e proprio polverone mediatico, al punto che alcuni giornali spagnoli ad attaccarlo pesantemente. In sua difesa è intervenuta anche la moglie.

L’accusa a Morata dai giornali spagnoli

Più nel dettaglio, è da riportare che il portale ‘El Confidencial’ ha aperto con questo titolo: ‘Morata, un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo scarso livello agli Europei’. L’articolo, letto nella sua interezza, ha presentato questi passaggi salienti: “Morata ha abbastanza meriti per essere visto come un piagnucolone. Si è lamentato di non essere rispettato, di essere apprezzato maggiormente fuori dalla Spagna. Non dà il massimo in campo e rovina tutto con le sue dimostrazioni. Un comportamento immaturo e riprovevole da parte di un giocatore che a 31 anni indossa la fascia di capitano e dovrebbe sapere cosa dice e quando. È un pessimo portavoce della Spagna. Questo capitano non rappresenta la Spagna, la mette in imbarazzo con le sue dichiarazioni“.

Il pressing di Ibra e la difesa della moglie

Dopo gli attacchi subiti da Morata, sopra descritti, la situazione attorno a Morata prende sempre più una forma imprevedibile. Da una parte c’è il pressing di Ibra che vuole portarlo al Milan, dall’altra la moglie che scende in campo in difesa del marito oltraggiato. La compagna di vita dello spagnolo ha infatti reagito così dinanzi alle accuse dei giornalisti: “Odio fare la vittima e ancor di più fare polemica, ma questa cosa non mi sembra normale neanche lontanamente, mi dispiace. Mi stupisce che invece di incoraggiare un giocatore della tua squadra ti dedichi a cercare di affossarlo. Come pensi che una persona possa dare il massimo per il suo Paese quando si sente di non essere creduto? Cosa vuoi ottenere, più odio verso di lui? Complimenti! È assurdo normalizzare comportamenti e articoli di questo genere. I giocatori sono uomini con una madre, un padre e delle famiglie costrette a leggere queste atrocità gratuite”

