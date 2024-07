Luca Marchetti ha analizzato le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa, evidenziando che ad oggi la scelta dello svedese in attacco sia Morata.

Il Milan, chiuso il capitolo Zirkzee, prosegue la ricerca del 9 ideale da regalare e Fonseca. Il ventaglio delle opportunità si restringe con il passare dei giorni ma la squadra mercato rossonera, così come evidenziato con sicurezza e determinazione da Ibrahimovic, ha le idee chiare su dove indirizzare le proprie energie. Il profilo più accreditato a vestire la maglia del Milan al momento è Avaro Morata. Luca Marchetti, con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW , ha analizzato il mercato del Milan, focalizzando l’attenzione sullo spagnolo ex Juve.

Il nome di Ibra è Morata

Luca Marchetti ha decisamente le idee chiare in merito alle scelte portate avanti da Zlatan Ibrahimovic. L’esperto di mercato ha infatti sottolineato che “ad ora è probabile Morata più di Depay, di Dovbyk, di Lukaku e di Zirkzee. Ibra ha detto di avere le idee chiare, io credo che il nome sia proprio quello di Morata“. Sarebbe quindi lo spagnolo il candidato ideale di Ibrahimovic per l’attacco, il giocatore che lo svedese si augura possa rispondere positivamente in tempi brevi, Europei permettendo.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Morata non è Zirkzee

Luca Marchetti ha proseguito il proprio ragionamento rimarcando le doti di Morata, descrivendolo come un giocatore dotato di “un’esperienza internazionale invidiabile, è capitano ed è cresciuto a livello di personalità“. Passando poi all’impiego tattico e al contributo che potrebbe offrire alla squadra e a Fonseca, ha sottolineato che lo spagnolo “gioca diversamente rispetto a Zirkzee, però Morata, guardando la cifra da spendere, potrebbe essere un buon investimento”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG