Nel cuore del calcio italiano, le grandi squadre si preparano con vigore alla ripresa della Serie A, un campionato che non ammette tregua nello spirito competitivo. Il Milan, squadra dall’illustre palmarès, non fa eccezione, specie alla luce di una partenza meno brillante del previsto in questo inizio di stagione. I tifosi rossoneri attendono con ansia il prossimo incontro contro il Venezia, previsto per sabato 14 settembre a San Siro, un appuntamento cruciale per rimettere in carreggiata le ambizioni di vertice della compagine meneghina. Le novità che emettono dal campo di allenamento, Milanello, hanno un focus particolare su due giocatori: Alvaro Morata e Malick Thiaw, i cui percorsi di recupero potrebbero influenzare le sorti della prossima partita.

Il recupero di Morata e Thiaw

Sotto lo sguardo attento dello staff tecnico guidato da Paulo Fonseca, Alvaro Morata e Malick Thiaw proseguono il loro cammino di recupero, un processo delicato che determinerà la loro disponibilità per il cruciale incontro contro il Venezia. Morata, attaccante dalla consolidata esperienza internazionale, sta cercando di superare una lesione di basso grado al bicipite femorale, un infortunio che lo ha costretto a un ruolo marginale nel recente confronto contro il Torino. D’altro canto, Thiaw, difensore emergente dotato di promettente talento, lotta per riprendersi da una distorsione alla caviglia che lo ha tenuto fuori dal match con la Lazio.

Theo Hernandez e Alvaro Morata

Il contesto Milan-Venezia

Questo scenario si inserisce in un contesto in cui il Milan cerca di riscattare un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Dopo i giorni di riposo concessi da Fonseca, la squadra riprende gli allenamenti con rinnovato vigore, puntando a correggere il tiro e a rilanciare le proprie ambizioni in campionato. La sfida contro il Venezia rappresenta quindi non solo un’opportunità di riscatto ma anche un momento di verifica per il livello di integrità fisica e tecnica del gruppo, soprattutto in vista di un calendario che non concederà soste.

Verso una scelta tattica

La decisione su Morata e Thiaw, che al momento proseguono con allenamenti personalizzati – scrive calciomercato.com – rispecchia una strategia cauta ma ottimista. Entrambi i giocatori potrebbero partire dalla panchina contro il Venezia, offrendo a Fonseca opzioni preziose per la seconda metà della partita. La loro presenza, anche da subentranti, potrebbe infatti apportare quell’impulso vitale in grado di virare il destino di un match equilibrato o di spezzare un eventuale stallo tattico.

