Goal di Giroud e Milan Napoli che ritorna in parità: ecco il racconto della rete

Al 69′ minuto il match tra Milan e Napoli ritorna in parità grazie alla rete di Olivier Giroud: 1-1.

Grande azione rossonera che parte da De Ketelaere, palla a Theo in profondità e cross per Giroud che deve solamente appoggiare in porta.

