Manca sempre meno alla sfida di domani sera a San Siro. I rossoneri vogliono i tre punti, ma i dubbi per Fonseca non sono ancora sciolti.

Da Inter-Juventus a Milan-Napoli: anche il prossimo turno di Serie A regala un big match da non perdere assolutamente con sempre il San Siro protagonista. Stavolta tocca dunque agli uomini di Paulo Fonseca e Antonio Conte dare spettacolo e soprattutto tentare di portare a casa qualche punto prezioso. L’appuntamento per il match, turno infrasettimanale che vale la decima giornata di campionato, è per domani, martedì 29 ottobre alle 20:45.

Una gara storica tra due club che nel corso degli anni si sono ritrovati spesso a giocarsi importanti traguardi in Italia ma non solo. Non ci siamo dimenticati del bel percorso dei rossoneri di Pioli in Champions League nel 2022/2023 proprio contro i napoletani ai quarti di finale. Una vittoria a San Siro, grazie a Bennacer e un pareggio a Napoli, quindi le semifinali contro l’Inter. Quella di domani però, si prospetta totalmente un altro tipo di gara, altri incroci, diversi destini.

Il percorso del Napoli

I 22 punti fin qui conquistati da Conte e i suoi sono scaturiti da un pareggio, una sconfitta e ben 7 vittorie. Sono 16 i gol fatti, mentre solo 5 quelli subiti. Infatti, dopo un leggero e corto periodo di assestamento, il Napoli si è presto dimostrato in crescita e ben costruito, con dei principi di gioco saldi e una colonna solida. I suoi interpreti di spicco, che contro il Milan saranno tutti presenti nonostante le polemiche intorno al mancato doppio giallo a Di Lorenzo contro il Lecce, oltre al capitano sono certamente Buongiorno, Mc Tominay e Lukaku. Congiuntamente alla scelta del tecnico, il calciomercato azzurro si è (almeno per il momento) rivelato vincente.

Romelu Lukaku

Dubbi per Fonseca: ballottaggio tra Musah e Loftus-Cheek

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Fonseca è quello di aggiungere muscoli a centrocampo. Per questo motivo al fianco di Youssouf Fofana è corsa a due: da un lato Yunus Musah e dall’altro Ruben Loftus-Cheek. A due giorni dal big match di san Siro, il candidato numero uno sembra essere lo statunitense, ma è chiaro che ogni dubbio verrà sviato solo a poche ore dalla gara. Per il classe 2002 si tratterebbe della seconda presenza da titolare, dopo quella tutt’altro che incoraggiante contro il Parma alla seconda giornata. Quello era, però, un altro Milan ed è chiaro che anche da Musah ci si aspetta un altro tipo di prestazione. Questa sarebbe una scelta che aggiungerebbe di certo muscoli, ma che probabilmente toglierebbe imprevedibilità agli attacchi dei Rossoneri. Solo Fonseca sa qual è la strada più giusta.

