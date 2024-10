Farà discutere ancora per molto tempo il rinvio di Bologna-Milan. Nelle ultime ore però, si è saputo di una proposta fatta da Scaroni per la città bolognese.

La gara tra Milan e Napoli è ormai alle porte, in scena domani sera a San Siro. Negli ultimi giorni però, ha tenuto banco in casa Milan il destino della sfida di campionato contro il Bologna. A causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, la Lega, su richiesta del sindaco di Bologna, ha deciso di rinviare la gara a data da destinarsi per motivi di ordine pubblico. La scelta ha fatto molto discutere, soprattutto se si tiene conto del meteo tutt’altro che avverso delle scorse ore. La sensazione è, infatti, quella che la gara si sarebbe potuta disputare quantomeno a porte chiuse.

Prima del rinvio la scelta finale sembrava poter essere quella di un match a porte chiuse, magari in un’altra città, ma il Bologna avrebbe opposto resistenza. Ora servirà trovare una data: impresa tutt’altro che semplice se si guarda il calendario fittissimo delle due squadre. Un brutto episodio che danneggia gravemente il Milan e il suo percorso, ma soprattutto anche il buon senso e il rispetto della ragione, elemento che è venuto totalmente a mancare.

Un torto al Milan

Una decisione che ha lasciato di sasso tutti gli addetti ai lavori rossoneri: dal Presidente Scaroni al popolo milanista sui social. Un brutto teatrino all’italiana che purtroppo avrà delle ripercussioni pesanti sul cammino del Milan in Serie A. Nessuno, sia chiaro, vuole mettere a repentaglio l’incolumità della gente di Bologna, soprattutto di fronte a un alluvione che ha già messo in difficoltà la città nei giorni scorsi. Ma parlando di sport e quindi di correttezza ed etica, si sarebbe dovuto e potuto giocare da un’altra parte, in un altro stadio. Empoli, Verona o Como le ipotesi più plausibili, ma il sindaco e prefetto di Bologna, forse anche con un po’ di prepotenza hanno voluto decidere così, e quindi qui c’è poco da dire.

Alvaro Morata

La proposta di Scaroni prima del rinvio

La volontà di voler giocare la gara, non voleva di certo far passare in secondo piano la tragedia che ha colpito l’Emilia negli scorsi giorni. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, prima del rinvio il presidente rossonero Paolo Scaroni aveva proposto di versare la metà degli incassi della gara che sarebbe spettata al Milan, in caso di incontro a porte aperte, per aiutare le famiglie alluvionate. Si sarebbe trattato di una cifra vicina ai 250.000 euro, a conferma di quanto il Milan volesse far sentire la sua solidarietà a tutta la gente colpita dall’alluvione, supportando lo stesso Bologna che aveva già deciso di devolvere metà degli incassi della sfida. Alla fine, però, si è scelta la strada del rinvio.

