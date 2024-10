Nuovi e particolari scenari di calciomercato intriganti per il Milan: rossoneri e Roma intrecciano ancora le loro strade.

Siamo entrati nel pieno di un ciclo di partite davvero molto intenso, tra campionato e coppe, per tutte le squadre. I rossoneri di Fonseca infatti, dopo il polemico e ingiusto rinvio contro il Bologna, torneranno in campo domani sera contro il Napoli a San Siro. Ma nonostante il susseguirsi degli impegni, il pensiero va sempre, inevitabilmente, a cosa accadrà tra qualche mese, quando si riaprirà la sessione di trasferimenti.

Il mercato di gennaio ha sempre una certa importanza, specialmente per quelle squadre che nella prima parte di stagione faticano un po’ o comunque hanno bisogno di qualche innesto per migliorare la loro situazione. Uno dei problemi principali finora in questa fase della stagione è la questione attaccanti. Con Leao in astinenza di gol è il solo Pulisic a incidere in attacco mentre pesa in casa rossonera la difficoltà dei bomber. Sia Alvaro Morata che Tammy Abraham non sembrano dei top scorer e questo preoccupa sia tifosi che società, la speranza è che le cose possano presto migliorare. Anche dal punto di vista difensivo i rossoneri non sembrano brillare particolarmente. Tiene banco il focus sul vice Calabria per la prossima stagione.

Le idee di Fonseca per gennaio

Una pista da seguire con una certa attenzione, non l’unica, per il Milan, che per politica societaria, come abbiamo visto in estate, centellinerà i propri investimenti. Ma che sicuramente, in caso di necessità, dovrà accontentare Fonseca. La dirigenza rossonera vuole infatti regalare a Fonseca un vice di Calabria, un nuovo rinforzo visto il destino dell’italiano, sempre più in bilico. Tra i tanti nomi scelti dai rossoneri, Fonseca apprezzerebbe particolarmente un terzino giovane e di prospettiva. Il tecnico portoghese sta cercando di risollevare il Milan dopo un avvio critico, ma ha bisogno di qualcosa in più per la sua squadra. Mancherebbe anche un vice di Theo Hernandez, con eventuali ricorsi al mercato per un centrocampista e un attaccante esterno. Per accontentare l’allenatore, il Milan potrebbe anche ricorrere a qualche cessione.

Paulo Fonseca

Addio a gennaio: il Milan pensa al sostituto

Milan che riflette su movimenti in diverse zone del campo. Come ad esempio le fasce difensive. Dove non è scontata la permanenza di Davide Calabria, con un rinnovo in salita e un possibile addio anticipato a gennaio se non dovesse esserci l’intesa. Il capitano rossonero potrebbe essere ceduto subito, a fronte di offerte interessanti. Ci sono soprattutto Marsiglia e Galatasaray su di lui. Al suo posto, una ipotesi che prende piede per il Diavolo come sostituto low cost sulla fascia destra sarebbe Ola Aina, oggi al Nottingham Forrest, dopo i trascorsi al Torino, con Ivan Juric, attuale allenatore della Roma. Che lo vorrebbe con sé nella Capitale, ma, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan sarebbe in grado di piazzare il sorpasso.

