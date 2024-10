Paulo Fonseca deve fare i conti con un numero elevato di indisponibili, il cui rientro non sarà contro il Napoli. Queste le ultime novità.

Weekend davvero strano e insolito per il Milan. La squadra rossonera ha visto sul divano le partite di Serie A del fine settimana, tuttavia senza giocare la propria. Una scelta particolare e aggiungiamo insensata, visti i fatti che si sono susseguiti in quel di Bologna. Niente pioggia, niente drammi totali, solo una triste e becera polemica che ha portato all’ennesimo torto ai danni dei rossoneri. Da qui a febbraio, presumibilmente, il Milan proseguirà il campionato con l’asterisco, un jolly possibile per recuperare punti ma allo stesso tempo un fardello che può dar fastidio in determinate situazioni. Il confusionario rinvio della gara contro il Bologna è già passato.

Infatti, il futuro mette davanti al Diavolo un ostacolo corposo, che dopo il rocambolesco pareggio tra Inter e Juventus ha attuato la prima mini fuga del campionato in vetta alla classifica. Il Napoli è il peggior avversario che i rossoneri potessero affrontare in questo momento. Ma è proprio in questi scontri diretti che si vede la caratura di una grande squadra. E il Milan in crescita vuole dare un messaggio a questo campionato

Fonseca-Leao: patto per vincere insieme domani

Uno dei dubbi riguarda Leao. Il portoghese non sta mostrando l’atteggiamento giusto a Milanello e come riporta La Gazzetta dello Sport Fonseca ha deciso come agire. Il numero dieci rossonero nella giornata di oggi dovrà dare i segnali giusti al mister. Deve dimostrare di voler conquistare il posto da titolare e di avere fame senza distrazioni esterne e solo così Fonseca sarà sicuro di affidarsi al dieci rossonero. Dunque martedì sapremo meglio cosa deciderà il tecnico lusitano in merito alla scelta su Leao, che contro il Napoli ha spesso saputo esaltarsi negli ultimi anni.

Fronte infortunati: non arrivano buone notizie per Gabbia

L’ex Villareal ha sostenuto gli esami strumentali, i quali hanno evidenziato un sovraccarico unito ad un po’ di sangue. Secondo quanto riportato da “Tuttosport“, Nel corso di questa settimana sono previsti nuovi controlli, ma ciò significa che Gabbia dovrà saltare almeno i prossimi due match di Serie A, vale a dire Napoli martedì sera e Monza sabato sera. Qualche speranza di ritrovare il difensore per la super sfida di Champions League contro il Real Madrid c’è, ma per riaverlo in pianta stabile tra i titolari è possibile che si debba attendere l’ultimo impegno prima della sosta contro il Cagliari.

La lista si allunga: gli infortunati rossoneri

Di seguito, i giocatori ancora in infermeria a Milanello: Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Ritorno previsto nel 2025 inoltrato.

Ismael Bennacer: lesione di terzo grado al polpaccio rimediata durante una sessione di allenamento con l’Algeria. Lo stop sarà decisamente lungo, di circa due mesi. Luka Jovic: pubalgia Tammy Abraham: trauma alla spalla destra e Matteo Gabbia: problema al polpaccio, in settimana ulteriori esami.

