Weekend di “pausa” in casa Milan, senza partite e con un big match alle porte contro il Napoli martedì sera a San Siro. Nel frattempo però le voci di mercato non conoscono pause e, proprio nelle ultime ore, hanno raccontato alcuni retroscena davvero singolari e avvincenti.

Nel frattempo però il Milan è chiamato a preparare al meglio la sfida contro i partenopei con l’obiettivo di ridurre l’attuale gap di 8 punti che separa le due squadre, ovviamente “viziato” da quell’asterisco in classifica caratterizzato dalla partita rinviata di sabato contro il Bologna.

Milan incerottato contro il Napoli

I temi di campo anticipano quelli di mercato e il Milan deve fronteggiare assenze davvero rilevanti in quello che si preannuncia essere uno dei match scudetto dell’anno. I rossoneri, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. Le polemiche per il rinvio della partita di Bologna non accennano a placarsi ma in quel di Milanello prevale la voglia di preparare al meglio la sfida, al netto delle tante defezioni e assenze che influiranno pesantemente sulle scelte di Paulo Fonseca.

Chiesa-Milan, ecco la condizione clamorosa

Alcuni mesi fa, Fali Ramadani ( agente di Chiesa ) aveva proposto il suo assistito al Milan, una mossa che all’epoca non sortì effetti immediati, ma che ora potrebbe rivelarsi decisiva. Il club rossonero, ora più che mai interessato al giocatore, potrebbe sfruttare questa apertura per tentare l’assalto definitivo. Tutto sembra convergere verso una possibile partenza di Chiesa dal Liverpool già nella sessione invernale di calciomercato. Il club inglese appare aperto alla possibilità di lasciar partire Chiesa, tuttavia, con una condizione ben precisa: il trasferimento dovrà avvenire esclusivamente sulla base di un prestito. Tale scelta sarebbe motivata dalla volontà del club inglese di non perdere l’investimento fatto sul giocatore e dalla convinzione che, nonostante l’avvio sottotono, Chiesa possa ancora esprimere appieno il suo potenziale. L’apertura del giocatore a un trasloco anticipato, unita all’interesse concreto di club importanti come il Milan, alimenta le voci di un suo imminente ritorno in Serie A. Sarà questa la volta buona per vedere Chiesa vestire il rossonero? Le voci in merito al possibile si intensificano sempre di più, prima l’indiscrezione lanciata da fichajes.net, poi la “conferma” arrivata anche Caught Offside.

La concorrenza

Nonostante il Milan sembri avere una certa predilezione per il talento italiano, la competizione per assicurarsi le prestazioni di Chiesa si annuncia serrata. Oltre ai rossoneri, infatti, sulla scia dell’attaccante si sono messe anche Roma, Inter e Napoli, a dimostrazione dell’elevato interesse che il giocatore suscita nel nostro campionato. Una situazione che potrebbe innescare un vero e proprio duello di mercato tra i top club italiani.

