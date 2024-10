Il Milan potrebbe tentare un colpo di mercato davvero clamoroso. Il piano d’azione ci sarebbe già, ecco le possibili mosse.

Dopo un weekend senza dubbio anomalo, è già tempo di vigilia Milan-Napoli Domani sera a San Siro andrà infatti in scena il big match tra i rossoneri e gli azzurri guidati di Antonio Conte. Turno di campionato che si è arricchito di polemica e discussione in merito a quanto accaduto in merito al rinvio della sfida del Dall’Ara tra gli uomini di Fonseca e il Bologna.

Fonseca dovrà fronteggiare più emergenze per la sfida di domani, alle squalifiche di Theo e Reijnders si sono infatti aggiunti gli infortuni di Abraham e Gabbia. Sullo sfondo però emergono voci di mercato davvero clamorose e di un talento che il Milan avrebbe messo nel mirino in una trattativa che, se portata a termine, avrebbe davvero del clamoroso.

La prima senza Reijnders

Fonseca aveva definito l’olandese in maglia numero 14 un “insostituibile”, precisando che in rosa non c’è un giocatore come lui. Reijnders è stato uno dei fari abbaglianti di questo primo scorcio di stagione rossonero, prendendo possesso pieno del centrocampo del Milan e diventandone un perno inamovibile. Che potesse avere numeri da leader tecnico lo avevamo capito già nella passata stagione quando in una delle prime uscite di campionato chiuse una partita con la percentuale del 100% alla voce passaggi riusciti. A distanza di un anno e con un altro allenatore sta arrivando la consacrazione definitiva. Sarà suggestivo capire come Fonseca affronterà la prima partita senza il suo numero 14, senza quindi il suo uomo chiave in mediana soprattutto poi in un big match come quello che sarà contro il Napoli.

Il talento della Roma nel mirino

Lorenzo Pellegrini, centrocampista di forza ed esperienza della Roma, è emerso come target principale per il Milan, soprattutto in virtù della fase complessa che sta vivendo nella capitale che sta accendendo le voci su un possibile addio. Il suo contratto con la Roma, in scadenza nel 2026, e l’assenza di negoziazioni per il rinnovo indicano che l’estate potrebbe essere il momento giusto per una nuova sfida nella sua carriera. Il possibile trasferimento di Pellegrini al Milan si profila come un’operazione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. La Roma sarebbe in grado di monetizzare un giocatore vicino alla scadenza del contratto, evitando di perderlo a parametro zero, mentre il Milan potrebbe arricchire il suo centrocampo con un talento provato a condizioni economicamente vantaggiose. La cifra di trasferimento – scrive Milanlive.it – sarebbe stimata intorno ai 15-16 milioni di euro, rappresenta un investimento accessibile per un giocatore del suo calibro in un mercato inflazionato. Saelemaekers potrebbe fungere come ottima pedina di scambio per dare una netta e convinta accelerazione all’operazione.

Relazioni e strategie di trasferimento

I precedenti trasferimenti tra Milan e Roma, con giocatori del calibro di Saelemaekers e Abraham che hanno vestito le maglie di entrambe le squadre, testimoniano una relazione di mercato fruttuosa tra i due club. Questo rapporto consolidato potrebbe facilitare la trattativa per Pellegrini, con il Milan pronto a proporre offerte allettanti non appena si presenterà l’occasione. La situazione contrattuale di Abraham, tuttavia, potrebbe rappresentare un nodo da sciogliere, con il Milan aperto a soluzioni creative per ottenere il meglio dall’accordo.

