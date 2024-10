Sirene spagnole sul talento del Milan, Ancelotti lo vorrebbe nel suo Real Madrid. Il Club di Via Aldo Rossi è pronto a rispondere.

Carlo Ancelotti è uno dei massimi esperti del calcio in Europa, lo confermano i suoi innumerevoli successi ottenuti con ogni squadra da lui allenata. Inutile dire che abbia buon occhio per i talenti, non è un caso infatti che abbia messo gli occhi addosso alla stella del Milan.

I rossoneri però non possono distrarsi perché il prossimo impegno è proprio dietro l’angolo e si chiama Napoli. Occorrerà infatti il massimo dell’impegno, sia per il valore dell’avversario e sia per via delle tante assenza con le quali dovrà fare i conti Fonseca per quello si annuncia essere un vero e proprio big match scudetto.

Vigilia di Milan-Napoli

I rossoneri, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. Le polemiche per il rinvio della partita di Bologna non accennano a placarsi ma in quel di Milanello prevale la voglia di preparare al meglio la sfida, al netto delle tante defezioni e assenze che influiranno pesantemente sulle scelte di Paulo Fonseca.

Il Real Madrid sul talento rossonero

Arrivato al Milan poco più di un anno fa, Reijnders ha dimostrato una crescita esponenziale che non è passata inosservata. Dopo una performance incisiva in Champions League, il suo contributo alla squadra è diventato sempre più fondamentale, tanto da convincere la dirigenza rossonera a muoversi per blindarlo con un rinnovo contrattuale. Sullo sfondo emerge con forza – scrive Milanlive.it – l’interesse del Real Madrid. ha manifestato un chiaro interesse per l’olandese, vedendo in lui un potenziale rinforzo di qualità. Tuttavia, il messaggio del Milan è chiaro: Reijnders non si tocca. La valutazione attuale del giocatore supera i 60 milioni di euro, un deterrente non indifferente per qualsiasi club interessato. Ma al di là degli aspetti economici, sembra che Reijnders stesso sia ben predisposto a restare a lungo, diventando così un perno per il futuro del club.

Tijjani Reijnders

Un futuro a tinte rossonere

Non solo Reijnders, ma anche altri giocatori chiave come Maignan e Matteo Gabbia, entrambi in scadenza nel 2026, sembrano vicini alla firma per il rinnovo. Questo dimostra la volontà del Milan di costruire una squadra solida e competitiva, puntando su giocatori che possano diventare punti di riferimento sia in campo che fuori. A breve, potrebbero arrivare ulteriori novità riguardo l’accordo, segnando così un passo importante nella strategia di consolidamento e crescita del club.

