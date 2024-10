I rossoneri non possono permettersi ulteriori passi falsi ma il prossimo avversario è la capolista.

L’attesissimo incontro tra Milan e Napoli si annuncia ricco di sorprese e strategie tattiche. Programmato per il 29 ottobre 2024, alle ore 20:45 a San Siro, questo match segna una tappa fondamentale per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025.

Entrambi i club giungono a questa sfida con l’obiettivo di non perdere punti preziosi nella corsa verso la vetta della classifica: il Corriere dello Sport anticipa le possibili scelte di Fonseca e Conte.

Le possibili scelte di Conte

Il Napoli si schiera con un 4-3-3 equilibrato e aggressivo. La linea difensiva vedrà Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera pronti a contenere gli assalti degli avversari, mentre a centrocampo Anguissa, Gilmour e McTominay avranno il compito di innescare le azioni offensive. In attacco ci dovrebbe essere il tridente formato da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia; non ce la fa Lobotka che resta ai box per problemi fisici.

Conferme sulle fasce

Dall’altra parte, Paulo Fonseca è pronto a sorprendere con scelte audaci. I rossoneri, in particolare, vedranno una difesa fortemente rinnovata. Nonostante il rientro di Davide Calabria, sulla fascia destra verrà confermato Emerson Royal; dall’altra parte dovrebbe essere Filippo Terracciano a sostituire lo squalificato Theo Hernandez.

Malick Thiaw

Rivoluzione al centro

Mike Maignan sarà il prescelto per difendere la porta rossonera mentre davanti a lui mancherà Matteo Gabbia che si è infortunato poco fa in allenamento. Il centro della difesa dovrebbe essere occupato da Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic: se così fosse, ci sarebbe una nuova bocciatura per Tomori.

Esclusione eccellente

Davanti alla difesa dovrebbero esserci Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Le fasce in attacco dovrebbero essere formate da Samuel Chukwueze e Christian Pulisic mentre in attacco Noah Okafor è il favorito per affiancare Alvaro Morata. Ancora panchina quindi per Rafael Leao: sarebbe una scelta rumorosissima.

