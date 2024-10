Ci sono novità per quel che riguarda l’attaccante belga che è fuori dal progetto dei rossoneri ma ha un ingaggio pesante.

Nel panorama del calcio internazionale, gli scenari possono cambiare in fretta, lasciando spazio a colpi di scena inaspettati e opportunità repentine che possono alterare decisamente la carriera di un giocatore.

Questo è certamente il caso di Divock Origi, l’attaccante del Milan la cui situazione professionale risulta particolarmente interessante in questo periodo. Dopo un’ultima esperienza non troppo felice con il Nottingham Forest e un lungo periodo lontano dai riflettori principali, il belga potrebbe ora essere al centro di nuove dinamiche che interessano da vicino sia il mondo del calcio che i fan rossoneri.

Situazione in evoluzione

Origi, noto per il suo passato glorioso con il Liverpool con cui ha vinto una Champions League, sembrava avviarsi verso un futuro incerto. La sua ultima stagione, infatti, non ha portato i frutti sperati, culminando con la decisione del Nottingham Forest di non procedere al riscatto.

Il retroscena

Durante la scorsa estate il Milan ha provato in ogni modo a cederlo per risparmiare il lauto ingaggio ma il belga ha mostrato una ferma determinazione nel rifiutare ogni offerta ricevuta. Il Milan aveva accettato un paio di proposte provenienti dalla Turchia.

La novità

Sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, l’attaccante non ha trovato spazio, ma recenti sviluppi sembrano accendere una nuova luce sul suo percorso con i rossoneri. L’esperto di mercato Matteo Moretto su Relevo ha fatto notare che Origi è tornato ad allenarsi agli ordini di Daniele Bonera per il Milan Futuro.

Scenari per il futuro

Questo ritorno, però, non sembra preludere a un suo immediato impiego in campo in Serie C. Il suo obiettivo infatti è quello di rimettersi in forma per cercare nuove opportunità nella prossima finestra di trasferimento a gennaio.

