Il giornalista Franco Ordine non nasconde il proprio disaccordo per la decisione di non disputare la gara dei rossoneri.

MilanNews ha intervistato Franco Ordine che ha parlato così della mancata disputa di Bologna-Milan. “Il rinvio, come ho spiegato bene su ‘Il Giornale’ è un precedente pericolosissimo perché consente a qualunque sindaco da domani in poi di poter sospendere una partita del campionato italiano di Serie A”.

“Più di così di pericolosità, non si può: questo è il ragionamento da fare. Poi quello che è successo in Lega è un altro ragionamento, è un’altra situazione che riguarda il fatto che il Consiglio di Lega è un po’ meno di un condominio: non ci sono competenze ma solo interessi personali”.

Perplessità

“Poi non capisco una cosa: perché dal punto di vista regolamentare, il presidente di Lega può soltanto decretare le porte chiuse in casa mentre invece il campo neutro con le porte chiuse lo può decretare soltanto il Consiglio di Lega, non si capisce perché. Anzi, lo so perché: così gli interessi delle società prevalgono sugli interessi della regolarità del campionato”.

L’attacco

“Mi dicono che Scaroni ha lavorato sodo per avere prima le porte chiuse a Bologna e poi il trasferimento in campo neutro che, però, come abbiamo detto, doveva essere deciso dal Consiglio di Lega. A me poi risulta che Scaroni si sia mosso anche con una delle massime autorità a livello di Polizia. Quello che non va bene e che sbaglia ancora una volta, è la comunicazione. Quando lui dice ‘abbassiamo la testa’, questo fa arrabbiare i tifosi”.

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

Le. conseguenze del rinvio

“I due aspetti (vantaggi e svantaggi, ndr) si bilanciano. Il regolamento dice che quando c’è un rinvio, le squalifiche non devono essere considerate scontate e così è. Però c’è anche il vantaggio che il Napoli ha giocato con il Lecce e il Milan riposa. Ma secondo me non è questo il punto. Il punto vero per cui secondo me ieri è stato creato un precedente pericoloso è quello di aver consentito, in una situazione di cui non ci sono le condizioni di pericolosità di cui si era parlato, all’ordinanza di un sindaco di sospendere una partita di calcio”.

Leggi l’articolo completo Rinvio Bologna-Milan: per i rossoneri non è solo uno svantaggio, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG