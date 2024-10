Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera a San Siro tra Milan e Napoli. Le parole del mister.

E’ la vigilia di Milan-Napoli, big match che andrò in scena domani sera a San Siro. I partenopei arrivano alla sfida da prima della classe, forti del primato in classifica. I rossoneri invece dopo il discusso rinvio della partita contro il Bologna che si sarebbe dovuta svolgere sabato scorso alle ore 18.

Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha presentato la partita di domani contro i partenopei svelando alcuni dettagli importanti sia in merito ai giocatori che scenderanno in campo, sia in merito alle ambizioni dei suoi ragazzi in una sfida dal sapore d’alta classifica.

Le assenze del Milan contro il Napoli

I rossoneri, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. Le polemiche per il rinvio della partita di Bologna non accennano a placarsi ma in quel di Milanello prevale la voglia di preparare al meglio la sfida, al netto delle tante defezioni e assenze che influiranno pesantemente sulle scelte di Paulo Fonseca.

Obiettivo scudetto, e su Leao…

Paulo Fonseca ha senza dubbio le idee chiare sugli obiettivi del suo Milan, anche e soprattutto al cospetto di un avversario importante come il Napoli. In conferenza stampa ha infatti affermato che i suoi “possono lottare per lo scudetto e che i tifosi devono crederci”. Grande rispetto per gli uomini di Conte che Fonseca rispetta molto affermando che “sono fortissimi con un allenatore fortissimo. Sono primi, arrivano qui molto motivati. Ma anche noi siamo motivati per giocare questa partita. Il Napoli è forte, ha vinto bene le partite che ha vinto”. Immancabile la domanda su Leao e sul momento che sta vivendo il portoghese, apparso in crisi nelle ultime stagionali. Fonseca ha spiegato che “se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi. Ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale”. Alla domanda se domani gioca ha glissato affermando che “oggi non dico chi giocherà domani (sorride, ndr). Rafa ha lavorato bene, non c’è nessun caso. Presto ritornerà quello che tutti vogliamo che sia. Se giocherà domani? Non lo dico”.

Tijjani Reijnders, Rafa Leao, Theo Hernandez

La crescita della squadra

In merito alla crescita della squadra Fonseca ha chiarito che “il nostro focus è vedere ciò che abbiamo fatto bene nelle partite precedenti e ciò che dobbiamo migliorare. Domani sarà una partita diversa, equilibrata, contro una squadra che difende molto bene. Noi abbiamo avuto una grande crescita in termini di organizzazione difensiva. Offensivamente stiamo crescendo nel possesso in queste ultime partite. Magari domani abbiamo bisogno di giocare più negli ultimi 30 metri, perché il Napoli pressa alto e difende con il blocco basso. Noi dobbiamo migliorare la nostra scelta negli ultimi 30 metri”.

LEGGI ANCHE Mercato Milan, colpo in saldo per l’erede di Calabria: la novità

Leggi l’articolo completo Milan-Napoli, Fonseca: “Siamo da scudetto, Leao? Nessun caso ma…”, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG